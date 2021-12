Feira de Santana recebe o Brasileiro de Jiu-jitsu

Lutadores de jiu-jitsu da Bahia e de várias partes do país se reúnem em Feira de Santana, a 109 km de Salvador, para a disputa do Campeonato Brasileiro. As lutas estão programadas para este sábado, 23, e domingo, 24, no Complexo Poli Esportivo Oyama Pinto.

Aberto a todos os atletas do país, a competição é realizada pela Confederação de Jiu-Jitsu do Brasil em parceria com a Federação Baiana de Jiu-Jitsu Esportivo.

No sábado, a lutas começam às 13h30, entre as categorias adulto, master e sênior, nas faixas preta, marrom e roxa. Para domino, a série de competições serão a partir das 9h, das categoria mirim a sênior, nas faixas branca, cinza, amarela, laranja, verde e azul.

A entrada no ginásio é gratuita. Mais informações no site www.fijjd.com ou www.fbjje.com.br.

