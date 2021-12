Feijão ultrapassa Bellucci e volta a ser nº 1 do Brasil

O ranking da ATP voltou a ser atualizado nesta segunda-feira e trouxe como principal novidade para o tênis do Brasil a presença de João Souza, o Feijão, como novo número 1 do País. Ele, que já havia ocupado este posto anteriormente, saltou da 118ª para a 177ª posição e ultrapassou Thomaz Bellucci, que caiu da 116ª para a 125ª colocação.

Feijão agora tem 484 pontos, contra 450 de seu compatriota, que teve descontados os pontos da vitória que conquistou sobre o norte-americano John Isner na Copa Davis do ano passado, quando o Brasil caiu diante dos Estados Unidos em seu retorno à elite da competição.

Já o terceiro tenista mais bem ranqueado do País continua sendo Rogério Dutra Silva, que caiu um posto em relação à semana passada e agora figura no 149º lugar. O mesmo ocorre com o quarto brasileiro mais bem colocado da listagem da ATP, Guilherme Clezar, que desceu de 158º para 159º.

A liderança do ranking mundial segue tranquila nas mãos do espanhol Rafael Nadal, disparado no topo com 14.330 pontos, contra 10.580 de Novak Djokovic, o vice-líder. O sérvio, por sinal, também está bem à frente do terceiro colocado, Stanislas Wawrinka, que tem 5.710 depois de ter ajudado a Suíça a bater uma desfalcada Sérvia, sem Djokovic, pela Copa Davis.

A única alteração de posições envolvendo o grupo dos 20 mais bem colocados envolveu Kei Nishikori e Nicolás Almagro. O japonês assumiu o 17º lugar e trocou de posto com o espanhol, agora o 18º colocado, ao ser decisivo para o seu país em duelo diante do Canadá pela Davis. Com duas vitórias em jogos de simples e ainda uma outra nas duplas em Tóquio, ele empurrou o Japão rumo à primeira vitória de sua história em um confronto válido pela elite da competição.

O britânico Andy Murray, por sua vez, somou mais 75 pontos no ranking após vencer duas partidas de simples pela Grã-Bretanha no duelo no qual a nação superou os Estados Unidos, fora de casa, pela Davis. Apesar disso, ele segue no sexto lugar.

