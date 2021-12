Roger Federer voltará a disputar as semifinais de Roland Garros após sete anos, depois de vencer o duelo suíço nas quartas de final contra Stan Wawrinka em quatro sets, 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (7/5) e 6-4, nesta terça-feira, 4, em Paris.

Federer, número 3 do mundo e campeão do Grand Slam francês em 2009, enfrentará por uma vaga na final seu arquirrival Rafael Nadal (2º), que não teve qualquer dificuldade para eliminar o japonês Kei Nishikori (7º), 6-1, 6-1 e 6-3.

"Eu vim para Roland Garros em parte para jogar contra Nadal. Então isso eu já consegui", brincou Federer na entrevista pós-jogo.

AFP Federer vence Wawrinka e pegará Nadal nas semifinais em Roland Garros

Em sua volta a Roland Garros após quatro anos de ausências e sem jogar no saibro desde 2016, Federer deu sequência à aventura e enfrentará seu maior rival na terra parisiense, onde ambos protagonizaram quatro finais, todas elas vencidas por Nadal.

Federer, que em agosto fará 38 anos, se tornou o segundo finalista mais velho da história de Roland Garros na era Open, atrás apenas do americano Pancho Gonzales, que tinha 40 anos quando alcançou esta fase em 1968.

Nos torneios de Grand Slam, Federer é o semifinalista mais velho desde Jimmy Connors no US Open de 1991, quando tinha 39 anos.

O tenista da Basileia segue tendo perdido apenas três confrontos na carreira contra o compatriota Wawrinka em 25 duelos. Uma dessas vitórias de 'Stanimal' aconteceu justamente nas quartas de final de Roland Garros em 2015, quando se sagrou campeão do torneio.

Já Nadal, número 2 do mundo, teve vida muito mais fácil nas quartas de final e não tomou conhecimento de Nishikori, no que foi o primeiro confronto do espanhol contra um adversário de peso em Roland Garros.

"Estou muito satisfeito, é incrível. Voltar às semifinais é muito importante para mim. Estou muito feliz", comemorou Nadal, que segue na busca por um 12º título na carreira em Roland Garros.

