Federer retoma a vice-liderança do ranking da ATP

O suíço Roger Federer retomou oficialmente nesta segunda-feira, 22, a vice-liderança do ranking mundial, que ele havia perdido para Andy Murray há três semanas. O tenista britânico acabou voltando para o terceiro lugar da listagem depois de ter sido derrotado já nas oitavas de final do Masters 1.000 de Montecarlo.

Murray não conseguiu defender os pontos que conquistou por ter ido às quartas de final do torneio disputado no ano passado no Principado de Mônaco, fato que fez Federer voltar à vice-liderança mesmo tem participado desta edição da importante competição realizada em quadras de saibro.

A diferença entre Federer e Murray, porém, é de apenas dez pontos (8.670 a 8.660), enquanto o sérvio Novak Djokovic ampliou ainda mais a sua vantagem na liderança depois de ter conquistado, pela primeira vez na sua carreira, o título em Montecarlo. O triunfo sobre o espanhol Rafael Nadal no último domingo fez o tenista número 1 do mundo somar mais 400 pontos e chegar aos 12.900 no topo.

Já Nadal, que perdeu seu reinado em Montecarlo após oito títulos seguidos no torneio monegasco, permaneceu na quinta posição. E, por não ter conseguido defender os pontos obtidos no ano passado, o espanhol viu o seu compatriota David Ferrer abrir vantagem na quarta posição, com 6.970 pontos, contra 5.985 do ex-líder do ranking mundial.

O italiano Fabio Fognini, que surpreendeu ao avançar às semifinais em Montecarlo, saltou oito posições nesta segunda-feira e agora figura como 24.º tenista da ATP. O finlandês Jarkko Nieminen, outro que fez bonito ao ir às quartas de final no saibro de Mônaco, foi quem mais subiu no top 100 ao galgar dez postos e chegar ao 39.º lugar.

BELLUCCI FORA DO TOP 40 - Reflexo da fase ruim que vive no circuito profissional, o brasileiro Thomaz Bellucci caiu mais cinco posições nesta segunda-feira, ficando em 44.º no geral e deixando o top 40. Ele amargou nova queda depois de ser eliminado logo na estreia em Montecarlo. Já Rogério Dutra Silva, atual tenista número 2 do Brasil, subiu oito posições e chegou aos 89.º lugar.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1.º Novak Djokovic (SER), 12.900 pontos

2.º Roger Federer (SUI), 8.670

3.º Andy Murray (GBR), 8.660

4.º David Ferrer (ESP), 6.970

5.º Rafael Nadal (ESP), 5.985

6.º Tomas Berdych (RCH), 4.760

7.º Juan Martín del Potro (ARG), 4.750

8.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.875

9.º Richard Gasquet (FRA), 3.365

10.º Janko Tipsarevic (SER), 3.000

11.º Marin Cilic (CRO), 2.675

12.º Nicolás Almagro (ESP), 2.450

13.º Milos Raonic (CAN), 2.225

14.º Tommy Haas (ALE), 2.215

15.º Kei Nishikori (JAP), 2.135

16.º Gilles Simon (FRA), 2.100

17.º Stanislas Wawrinka (SUI), 2.005

18.º Andreas Seppi (ITA), 1.895

19.º Sam Querrey (EUA), 1.870

20.º Juan Monaco (ARG), 1.785

44.º Thomaz Bellucci (BRA), 917

89.º Rogério Dutra Silva (BRA), 572

112.º João Souza (BRA), 488

186.º Thiago Alves (BRA), 263

197.º Guilherme Clezar (BRA), 252

adblock ativo