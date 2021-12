Federer quer tirar 2º lugar de Nadal nos EUA

Sem contar com a presença do lesionado Rafael Nadal, atual campeão, o US Open proporcionará a Roger Federer a oportunidade de buscar a vice-liderança do ranking mundial. O Grand Slam norte-americano começa nesta segunda-feira, mesmo dia em que a listagem da ATP foi atualizada e não trouxe nenhuma mudança de posições entre os 20 mais bem colocados. Atualmente no terceiro lugar, com 7.490 pontos, o tenista suíço poderá ultrapassar o espanhol, que tem 10.670, mas não defenderá os 2.000 pontos que conquistou pelo título do ano passado em Nova York.

Para tirar Nadal da vice-liderança, porém, Federer precisará se sagrar campeão do Us Open, que ele já ganhou por cinco vezes. Ele não ergue a taça da competição desde 2008, quando alcançou um histórico pentacampeonato, pois obteve cinco troféus seguidos deste último Grand Slam da temporada.

Em boa fase no circuito profissional, Federer foi campeão do Masters 1000 de Cincinnati há uma semana e espera aproveitar este bom momento para brilhar novamente, enquanto o sérvio Novak Djokovic acabou surpreendido pelo espanhol Tommy Robredo no mesmo torneio e tentará reeditar o tênis que o levou a ser campeão da última edição de Wimbledon, no qual superou justamente Federer na final.

O certo é que Djokovic, com 12.770 pontos, não tem como ser alcançado por ninguém na ponta do ranking durante este US Open, enquanto o suíço Stan Wawrinka, quarto colocado, ainda se vê relativamente distante de Federer, com 5.985 pontos. Atrás dos dois suíços, David Ferrer, Milos Raonic, Tomas Berdych, Grigor Dimitrov, Andy Murray e Jo-Wilfried Tsonga fecham, nesta ordem, o Top 10, sendo que todos eles defenderão seus postos no ranking no US Open, tendo em vista a pequena diferença de pontos que os separam.

Já no Top 30, a principal novidade foi a presença do checo Lukas Rosol, que assumiu o 27º lugar após ter sido campeão do Torneio de Winston-Salem, nos Estados Unidos, no último sábado. Ele ocupava a 33ª colocação na semana passada.

Brasileiros

Único brasileiro a integrar a chave principal do US Open, Thomaz Bellucci ganhou uma posição no ranking da ATP mesmo depois de ter sido eliminado em sua estreia em Winston-Salem há uma semana. Ele subiu da 92ª para a 91ª colocação. Já João Souza e Rogério Dutra Silva se mantiveram nas respectivas 113ª e 162ª posições, enquanto Guilherme Clezar, outro brasileiro no Top 200, galgou um posto e agora ocupa o 190º lugar.

