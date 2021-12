Federer confirma que jogará com Martina Hingis na Olimpíada

Dois dos melhores tenistas de todos os tempos estarão juntos em busca da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, no ano que vem. Enquanto o Centro Olímpico de Tênis está sendo inaugurado na Barra, com o evento-teste do Rio-2016, Roger Federer está na Índia para um torneio de exibição e, nesta sexta-feira, 11, confirmou que vai jogar duplas mistas com a compatriota Martina Hingis.

"Estou muito entusiasmado com isso não jogo com ela faz 15 anos, acho. Quando eu era jovem, assistia às suas partidas, era a jogadora com mais talento. Temos praticamente a mesma idade e ela vencia Grand Slam quando eu ainda estava jogando na Suíça tentando me tornar profissional", comentou o suíço.

Federer já é dono de duas medalhas olímpicas, tendo ganhado o ouro em duplas com Stan Wawrinka em Pequim-2008 e a prata em simples em Londres-2012. No Rio-2016, ele poderá tentar o pódio nas três disputas do tênis, uma vez que desde a edição passada dos Jogos também há uma chave de duplas mistas.

Em Londres, chegou-se a especular que Serena Williams poderia entrar nas três disputas, mas ela só participou de simples e duplas femininas, ganhando as duas medalhas de ouro. A norte-americana abriu mão de jogar duplas mistas. Já Andy Murray venceu em simples e foi prata nas mistas, ficando fora do torneio de duplas masculinas.

Assim como acontece no Circuito Mundial, as chaves de duplas são menores do que as de simples. No Rio, para ganhar o ouro, serão necessários apenas cinco jogos em duplas femininas e masculinas e quatro nas mistas. Em simples, são seis rodadas tanto no masculino quanto no feminino.

Isso facilitou a volta de Martina Hingis ao tênis em 2014, jogando apenas duplas. A suíça de 35 anos - é um ano mais velha que Federer - este ano foi campeã em duplas femininas em Wimbledon e no US Open, sempre com a indiana Sania Mirza. Nas duplas mistas, com o indiano Leander Paes, só não levou um Grand Slam, em Roland Garros.

No Rio, a suíça vai disputar apenas a sua segunda Olimpíada, uma vez que só jogou em Atlanta-1996, sendo eliminada na segunda rodada. Depois, em Sydney-2000, não jogou. Nos Jogos seguintes, estava aposentada.

As inscrições em dupla mistas podem ser feitas até as 11h da manhã de 9 de agosto, quarto dia de disputas do tênis no Rio-2016, apenas com atletas que já estão na Olimpíada nas outras chaves. Doze das 16 vagas serão distribuídas a partir da soma do ranking (simples ou duplas) dos dois atletas. No caso dos suíços, a conta daria cinco: três do ranking de Federer em simples, mais dois de Hingis em duplas. Teriam vaga facilmente.

