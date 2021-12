Federer completa 297 semanas na liderança do ranking

Após uma semana em que a maioria dos principais tenistas não entraram em quadra, o ranking da ATP foi atualizado e não apresentou mudanças nas 18 primeiras colocações. Assim, a lista segue sendo liderada pelo suíço Roger Federer, que permanece com 11.805 pontos.

Federer completou a 297ª semana como número 1 do mundo, sendo a 10ª consecutiva. O suíço tem vantagem confortável, de mais de 1,3 mil pontos, para o sérvio Novak Djokovic, que está na segunda colocação, com 10.470. Ele é seguido pelo britânico Andy Murray, com 8.570 pontos, e pelo espanhol Rafael Nadal, com 7.385.

O também espanhol David Ferrer está na quinta colocação, à frente do checo Tomas Berych e do francês Jo-Wilfried Tsonga, que foi campeão do Torneio de Metz no último fim de semana. O argentino Juan Martin Del Potro, o sérvio Janko Tipsarevic e o norte-americano John Isner completam, em ordem, o Top 10 do ranking da ATP.

Vice-campeão em Metz, o italiano Andreas Seppi subiu três posições e alcançou o 25º lugar. O eslovaco Martin Klizan, que foi campeão do Torneio de São Petersburgo, subiu 12 lugares e está na 33ª posição. Já Fabio Fognini, que perdeu a decisão na Rússia, ganhou seis postos e alcançou a 47ª colocação.

BRASILEIROS - Sem entrar em quadra, o brasileiro Thomaz Bellucci ganhou uma posição no ranking da ATP, com a queda do espanhol Pablo Andujar, e alcançou o 40º lugar. Ele segue sendo o único tenista do País entre os 100 melhores do mundo. Thiago Alves, semifinalista do Challenger de Campinas, se tornou o número 2 do Brasil na lista ao atingir a 119ª colocação.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1.º Roger Federer (SUI), 11.805 pontos

2.º Novak Djokovic (SER), 10.470

3.º Andy Murray (GBR), 8.570

4.º Rafael Nadal (ESP), 7.385

5.º David Ferrer (ESP), 5.960

6.º Tomas Berdych (RCH), 4.965

7.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 4.520

8.º Juan Martín Del Potro (ARG), 3.850

9.º Janko Tipsarevic (SER), 3.285

10.º John Isner (EUA), 2.610

11.º Juan Monaco (ARG), 2.565

12.º Nicolas Almagro (ESP), 2.515

13.º Marin Cilic (CRO), 2.455

14.º Richard Gasquet (FRA), 2.165

15.º Milos Raonic (CAN), 2.090

16.º Stanislas Wawrinka (SUI) 1.865

17.º Kei Nishikori (JAP), 1.865

18.º Philipp Kohlschreiber (ALE), 1.855

19.º Gilles Simon (FRA), 1.800

20.º Alexandr Dolgopolov (UCR), 1.745

40.º Thomaz Bellucci (BRA), 967

119.º Thiago Alves (BRA), 475

127.º Rogério Dutra Silva (BRA), 455

152.º João Souza (BRA), 344

155.º Ricardo Mello (BRA), 338

