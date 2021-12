Federer bate Paire e pega Nadal na final em Roma

Roger Federer e Rafael Nadal farão mais uma decisão neste domingo. Depois do espanhol passar por Tomas Berdych, foi a vez do suíço derrotar o francês Benoit Paire neste sábado, por 2 sets a 0, e garantir-se na final do Masters 1000 de Roma. Sem grandes sustos, o número 3 do ranking mundial fez 7/6 (7/5) e 6/4, em pouco menos de uma hora e meia de partida.

Esta será a vigésima final entre os tenistas nos torneios da ATP, com ampla vantagem para Nadal, que venceu 13. Nos confrontos diretos, o espanhol também está na frente, com 19 triunfos em 29 jogos. A última decisão entre eles aconteceu em Roland Garros, em 2011, quando Federer saiu derrotado.

Neste sábado, no entanto, o suíço mostrou toda sua categoria diante de Paire, principal surpresa do torneio, após eliminar nomes como Juan Monaco e Juan Martín Del Potro. Foram duas quebras de serviço para Federer, que soube manter a tranquilidade nos momentos mais importantes para garantir a vitória.

Esta é a primeira final do suíço na temporada, número bem abaixo do comum para ele. Por outro lado, Nadal vive grande fase depois que retornou de lesão no joelho e já conquistou cinco torneios em 2013, além de ter chegado à decisão dos sete campeonatos que disputou até agora - em Roma, chegou à oitava.

