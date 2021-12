Federer bate Murray e assume liderança no ATP Finals

O suíço Roger Federer venceu o britânico Andy Murray por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, nesta terça-feira, e assumiu a liderança isolada do Grupo B do ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada em Londres.



Após superar o espanhol David Ferrer em sua estreia, o cabeça de chave número 2 da competição precisou de apenas uma hora e 16 minutos para bater Murray, que havia estreado com um triunfo sobre o sueco Robin Soderling. No fechamento da segunda rodada da chave, Ferrer e Soderling se enfrentarão também nesta terça.

adblock ativo