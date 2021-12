Federer bate Gasquet e Suíça fatura título da Davis

Pela primeira vez na história, a Suíça é campeã da Copa Davis. Neste domingo, 23, mostrando mais uma vez o seu poder de superação, Roger Federer entrou em quadra e não deu qualquer chance para Richard Gasquet, ganhando facilmente por 3 sets a 0 - com parciais de 6/4, 6/2 e 6/2, em 1 hora e 53 minutos - e fazendo o terceiro e decisivo ponto para os suíços e fechando em 3 a 1 o confronto contra a França, no estádio Pierre Mauroy, em Lille, que recebeu 27.448 torcedores, superando os 27.432 registrados na última sexta-feira, 21.

Mesmo com dores nas costas, que o obrigaram a desistir de jogar a final do ATP Finals, no último domingo, em Londres, contra o sérvio Novak Djokovic, Federer resolveu jogar nos três dias do duelo contra os franceses. Na sexta, perdeu por 3 sets a 0 para Gael Monfils. Quando ninguém esperava, se uniu a Stan Wawrinka para jogar duplas e os dois melhores tenistas do país venceram Julien Benneteau e Richard Gasquet por 3 a 0.

Neste domingo, Federer fez um jogo praticamente perfeito contra Gasquet, que substituiu o lesionado Jo-Wilfried Tsonga. Sem muitos erros no backhand, o suíço mostrou que não estava sentido as dores nas costas e pode mostrar o que sabe. No primeiro set, logo de cara conseguiu uma quebra de saque e confirmou seus serviços sem problemas para ganhar por 6/4. Na segunda parcial, mais uma quebra no início para desestabilizar o rival. Sem qualquer esforço, 6/2 e 2 a 0 no placar.

No terceiro set, Federer seguiu dominando Gasquet, que não encontrava maneiras de fazer o suíço errar. Nervoso, o francês teve seu saque quebrado no quinto e sétimo games. Com o placar em 5 a 2, Federer foi para o saque para fazer história e não decepcionou. Em 15 confrontos contra Gasquet, o suíço tem ampla vantagem com 13 vitórias.

Com o título da Copa Davis, Federer se iguala a outros dois tenistas - o norte-americano Andre Agassi e o espanhol Rafael Nadal - como os únicos do mundo a ganhar os quatro Grand Slams (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open), a Davis e a medalha de ouro olímpica (o suíço venceu em duplas em Pequim, na China, em 2008).

Para a Suíça, o título veio em sua segunda tentativa em uma final. Em 1992, o país perdeu para os Estados Unidos por 3 a 1. Na campanha desta temporada, os suíços passaram, pela ordem, pela Sérvia (3 a 2), Casaquistão (3 a 2), Itália (3 a 2) e França.

