Federer atropela Berlocq e vai à 3ª rodada do US Open

O suíço Roger Federer não teve trabalho para derrotar o argentino Carlos Berlocq e garantir vaga na terceira rodada do US Open, último Grand Slam do ano, que está sendo disputado na cidade de Nova Iorque. O cabeça de chave número 7 impôs sua superioridade e atropelou o adversário por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/1, em apenas 1h35min de partida.

Na terceira rodada, Federer poderá ter seu primeiro adversário cabeça de chave neste US Open, já que o norte-americano Sam Querrey, 28.º na lista de favoritos, duela com o francês Adrian Mannarino. Se vencer, pegará o suíço.

Com a vitória desta quinta, a segunda na carreira sobre Berlocq, Federer também deixa para trás o fantasma do último Grand Slam, já que em Wimbledon havia sido eliminado justamente na segunda rodada, quando foi surpreendido pelo desconhecido ucraniano Sergiy Stakhovsky.

Nesta quinta, Federer impôs seu jogo desde o início e não deu chances para que o adversário reagisse. O suíço conseguiu encaixar o serviço, aproveitou bem as oportunidades de quebra que teve e também contou com o péssimo aproveitamento de Berlocq no saque.

Ferrer avança

Outro dos favoritos ao título que venceu nesta quinta foi o espanhol David Ferrer. Número 4 do ranking da ATP, ele teve mais dificuldade diante de seu compatriota Roberto Bautista Agut, algoz do brasileiro Thomaz Bellucci na primeira rodada, mas venceu por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (5/7), 6/1 e 6/2, em 1h42min de partida.

O resultado também colocou Ferrer na terceira rodada, na qual ele terá pela frente o casaque Mikhail Kukushkin, que derrotou o austríaco Andreas Haider-Maurer por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 7/5.

Outros resultados

Três outros cabeças de chave avançaram à terceira rodada nesta quinta. O francês Richard Gasquet (oitavo favorito) eliminou seu compatriota Stephane Robert por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/5 e 7/5. Também em três sets, o sérvio Janko Tipsarevic (18.º) bateu o israelense Dudi Sela: 6/4, 6/4 e 6/1. Já o russo Dmitry Tursunov (32.º) contou com a desistência do francês Guillaume Rufin no segundo set, após vitória no tie-break no primeiro.

