Federer arrasa Wawrinka e reencontra Gulbis em Madri

Após pouco mais de duas semanas, Roger Federer terá a sua revanche contra o letão Ernests Gulbis. Nesta quinta-feira, o suíço passou fácil pelo compatriota Stanislas Wawrinka e se credenciou para enfrentar Gulbis novamente, agora pela quartas de final do Masters 1000 de Madri. Em Roma, o tenista da Letônia foi o responsável pela eliminação do número 1 do mundo logo em sua estreia.

Atual campeão no saibro espanhol, onde também triunfou em 2006, Federer fez um jogo tranquilo contra Wawrinka. O melhor tenista da atualidade precisou de apenas 1h09 para vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, fazendo 4 a 1 no confronto direto diante do compatriota. Federer cedeu apenas uma quebra, enquanto ameaçou o saque do rival por 11 vezes no jogo, confirmando nove delas.

Nas quartas do torneio madrilenho, Federer terá o reencontro com o seu algoz no Masters romano. Gulbis também avançou na Espanha graças à vitória sobre o espanhol Feliciano López. Número 34 do mundo, o jovem tenista, de 21 anos, eliminou o tenista local por 2 sets 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/0), em 1h34 de partida.

Sem fazer uma grande temporada, Federer conquistou somente o Aberto da Austrália no começo do ano e depois não avançou sequer às quartas de final dos torneios que disputou. No Masters de Roma, ele teve sua derrota mais significativa, ao cair na estreia para Gulbis, para o qual nunca havia perdido. O letão acumula apenas um título na carreira, conquistado neste ano, em Delray Beach.

O jogo de Federer e Gulbis em Madri será o terceiro entre os tenistas, que empatam por 1 a 1 no confronto direto. Enquanto o suíço já passou também pelo alemão Benjamin Becker, além de Wawrinka, o letão surpreendeu mais uma vez ao despachar o russo Mikhail Youzhny, décimo cabeça de chave, na segunda rodada.

