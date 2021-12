Federação pede volta das torcidas visitantes na final do Baiano

A determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que os quatro Ba-Vis dos próximos dias tenham torcida única, pode ser alterada. Em reunião com Ministério Público do Estado (MP-BA), ocorrida na manhã desta quarta-feira, 26, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) solicitou o retorno das torcidas visitantes para os clássicos válidos pela final do Baianão 2017, no dia 3 de maio, na Arena Fonte Nova, e no dia 7, no Barradão. Segundo o presidente da FBF, Ednaldo Rodrigues, o promotor Olimpio Campinho irá analisar a possibilidade e irá se pronunciar na próxima semana, após os jogos da Copa do Nordeste.

"Ele recebeu bem nosso pedido, entendeu e ficou de avaliar em consideração aos torcedores de bem. Ele me confirmou que vai acompanhar de perto estes dois primeiros Ba-Vis, amanhã [quinta] e domingo, e fará uma avaliação para nos dar uma resposta na segunda-feira , 1º", relatou em nota Ednaldo Rodrigues. Ainda segundo o dirigente, a solicitação para torcida dupla nos jogos do Baianão já havia sido feita ao promotor em audiência no dia 19 de abril.

Bahia e Vitória não foram convocados para a audiência desta quarta. Isso porque o promotor Olimpio Campinho preferiu tratar do assunto diretamente com a Federação.

