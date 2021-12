Federação define arbitragem para o primeiro Ba-Vi do ano

Em sorteio realizado nesta sexta-feira, 7, a Federação Baiana de Futebol (FBF) definiu o trio de arbitragem responsável pelo o primeiro Ba-Vi do ano. Quem apita o jogo é Jaílson Macedo Freitas, auxiliado por Elicarlos Franco de Oliveira e Carlos Eduardo Bregalda Gussen. Bahia e Vitória se enfrentam neste domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova.

Com 100% no Baianão, o Vitória já não pode ser alcançado na liderança e disputará as semifinais contra o Vitória da Conquista em vantagem.

O Bahia garantiu a vice-liderança no meio da semana e também terá vantagem diante do Fluminense de Feira.

O clássico de domingo pode valer a invencibilidade no campeonato estadual, já que as duas equipes ainda não foram derrotadas.

O confronto ainda terá um atrativo a mais: a volta da torcida mista. Os clubes chegaram a um acordo e decidiram destinar 15% dos ingressos para torcedores das duas equipes que quiserem assistir ao clássico no setor Leste superior e intermediário.

A Polícia Militar organizou um esquema de segurança especial para o evento e vai destacar 390 homens para o trabalho antes, durante e depois da partida.

adblock ativo