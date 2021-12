Federação de Golfe admite preocupação com Rio/2016

O presidente da Federação Internacional de Golfe, Peter Dawson, admitiu nesta quinta-feira, 27, preocupação com o atraso na construção do campo que será utilizado para a disputa da modalidade nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Ele ressaltou que "não está satisfeito" com o andamento das obras.

Os Jogos de 2016 marcam a volta do golfe ao programa olímpico, depois de duas participações anteriores nas edições de 1900 e 1904. Mas a construção do campo no Rio vem sofrendo com atrasos, principalmente por causa da disputa judicial pelo terreno escolhido para abrigar a instalação na Barra da Tijuca.

"Estive lá recentemente e, enquanto o desenho do campo parece ser realmente bom, o progresso na construção não está como gostaríamos", disse Peter Dawson, em entrevista nesta quinta-feira na Grã-Bretanha. Ele ressaltou, no entanto, a confiança de que tudo estará pronto para a Olimpíada.

Depois da longa disputa judicial para utilização da área escolhida, as obras de construção do campo de golfe começaram em março do ano passado, com a limpeza do solo e a posterior terraplenagem do terreno. Mas Peter Dawson não acredita que a expectativa de conclusão agora em 2014 seja cumprida.

O dirigente avaliou que será "difícil" conseguir organizar, conforme planejado, um torneio de evento-teste no ano que vem no campo do Rio. "Foram tantas revisões no projeto que é duro dizer o quanto falta para terminar as obras", explicou o presidente da Federação Internacional de Golfe.

adblock ativo