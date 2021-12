FBF vai ao STJD por interpelação a técnico da Lusa

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) deve entrar ainda nesta segunda-feira, 9, com uma representação no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva contra o técnico da Portuguesa Guto Ferreira, que após a derrota do seu time para o Grêmio, por 3 a 2, na noite de sábado, colocou em xeque a atuação da arbitragem baiana no Campeonato Brasileiro 2013.

A derrota da Lusa aconteceu depois de um lance muito polêmico. Aos 36 minutos do 2º tempo, quando o jogo estava 2 a 2 - a Lusa havia acabado de empatar a partida depois de sair perdendo por 2 a 0 -, o árbitro baiano Jaílson Macedo Freitas marcou pênalti em cima de Kléber e antes da cobrança expulsou dois jogadores da Lusa.

"Não adianta. Contra o Coritiba, já foi um juiz baiano (Arilson Bispo da Anunciação) que deu um gol impedido aos 49 minutos. Hoje, outro da Bahia, e ele dá pênalti que não foi e duas expulsões injustas: uma porque o jogador foi reclamar que a bola estava fora de lugar e outra porque o jogador estava sendo agredido pela polícia. Não estou acusando ninguém, só estou deixando os fatos para vocês avaliarem", declarou.

Para o presidente da FBF, Ednaldo Rodrigues, a reação do treinador foi intempestiva e a entidade vai pedir ao STJD que uma providência seja tomada.

"Ainda hoje vamos obter o vídeo com as declarações e, por meio do nosso assessor jurídico Manfredo Lessa, buscar pelo menos uma interpelação no STJD. Além disso, vamos nos reunir também com o presidente do Sindicato dos Árbitros de Futebol da Bahia, Arilson Bispo da Anunciação, para assegurar que daremos a eles todo nosso suporte", explicou Rodrigues.

adblock ativo