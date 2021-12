FBF projeta Intermunicipal feminino

Com o intuito de fomentar e fortalecer o futebol feminino no estado, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou a criação de um projeto ambicioso, que deve começar a partir de agosto. Mais detalhes serão expostos hoje, em reunião da FBF com as ligas municipais que disputarão o Campeonato Intermunicipal deste ano.

O projeto está dividido em duas etapas. A primeira é a realização de 'peneiras' para selecionar novas atletas, que serão sorteadas para os clubes que já disputam o Campeonato Baiano da modalidade. A segunda será o processo de 'interiorização' do futebol, com a criação de seleções municipais para a disputa de um torneio semelhante ao Intermunicipal masculino.

De acordo com o presidente da FBF, Ednaldo Rodrigues, as seleções - ele diz não gostar do termo 'peneira' - de novas atletas devem começar ainda em agosto. Ele revelou que no dia 16 vai sentar com os clubes participantes do Baiano para entender as necessidades de cada um e poder traçar, a partir daí, a extensão da operação.

"Vamos fazer isso pra fortalecer o futebol feminino já neste ano. A federação vai distribuir as atletas selecionadas através de sorteio pelos clubes que se mostrarem interessados. As avaliações continuarão durante a competição, e vamos colocando as atletas selecionadas para as seleções municipais", explicou.

Para a escolha das meninas, a federação montou uma comissão com profissionais do esporte. Entre eles estão a ex-zagueira da seleção brasileira Solange Bastos, o técnico do multicampeão São Francisco e o ex-treinador do Flamengo de Feira, Edmilson Amorim, conhecido como Michelino.

Custos desconhecidos

A partir do Campeonato Baiano, que tem previsão de começar em outubro, a federação vai contar com o apoio da Superintendência de Desportos da Bahia (Sudesb). No entanto, o diretor-geral da autarquia, Elias Dourado, não soube informar os valores.

"Não firmamos custo de planilha ainda, mas quero deixar claro que não repassaremos recursos. Ajudaremos com serviços, como arbitragem e material esportivo. Somente depois que a FBF definir o projeto, daqui a uns 15 dias, que saberemos. Mas está claro que não será muito", garantiu.

A FBF também não falou em valores e nem quanto ficará para as ligas que quiserem entrar na segunda parte do projeto. No Intermunicipal masculino, a média de custo fica em torno de R$ 25 mil.

"Falta incentivo há muito tempo, mesmo sem ter crise. Se não tiver investimento não vai pra frente nunca", opinou Rodrigues. "A parte que ficou pra cidade é mínima. É dar estádio e assistência médica. Vamos trabalhar de forma conjunta com as ligas e prefeitos".

Prós e contras

Os presidentes da Liga Desportiva de Alagoinhas, Jandy Lima, e da Liga de Futebol Feminino de Itabuna, Eduardo Menezes, acreditam que o projeto será benéfico. "Estou pronto para participar e espero não encontrar problemas com a prefeitura. Neste ano não temos como disputar o Estadual por falta de apoio", lamentou Menezes.

Ainda assim, o projeto deve encontrar resistência. Para o presidente da Liga Municipal de Salvador, Edson Nascimento, o formato não é bom. "Precisa-se de uma boa premiação para que mais clubes participem, as marcas invistam nas competições e tenha mais divulgação. O Baiano, mesmo, não tem visibilidade, só dá custo. Assim não vai dar certo".

Rosana Vigas, treinadora do Redenção, clube de Salvador, vê o projeto com ceticismo. "Eu mesma já dei a ideia de fazer o Intermunicipal feminino em 2008. Por que agora iria sair?" questionou.

