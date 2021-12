FBF prestará homenagem ao ex-jogador Silvado

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) fará homenagem ao ex-jogador do Vitória, Silvado, de 68 anos, que faleceu na terça-feira, 17, devido a um infarto fulminante.

O presidente da FBF, Ednaldo Rodrigues, determinou que os jogos da primeira rodada do Campeonato Baiano de 2019, que vão ocorrer nos dias 19 e 20 de janeiro, terão um minuto de silêncio em memória ao ex-jogador.

Sivaldo, que atuou no Leão entre os anos de 1977 e 1980, também passou pelo o Galícia e Leônico, além do Flamengo (RJ). O sepultamento ocorreu na quarta, 19, no Cemitério das Quintas dos Lázaros.

Em seu perfil nas redes sociais, o Vitória lamentou por meio de nota o falecimento do seu ex-ponta esquerda.

O Vitória lamenta o falecimento de Sivaldo, ex-ponta esquerda do Leão. O Clube deseja força e luz para a família do ex-jogador. — EC Vitória (@ECVitoria) 18 de dezembro de 2018

adblock ativo