FBF pode passar primeira final do Baianão para 1º de maio

O Comando da Polícia Militar (PM-BA) solicitou nesta quarta-feira, 20, à Federação Bahiana de Futebol (FBF) que o primeiro jogo das finais do Campeonato Baiano - caso dê Ba-Vi - seja reprogramado desta domingo para o dia 1º de maio.

A PM alega que sendo neste domingo, no Barradão, o tempo para organizar a logística do clássico, inclusive a reunião com os representantes dos clubes e de torcidas organizadas , ficaria muito apertado.

"Mesmo a contragosto, porque trabalhamos de uma forma antecipada e somos muito céticos em relação a isso, entendemos os argumentos da Polícia Militar. Confirmando o Ba-Vi nas finais do Estadual, nós vamos nos reunir para dar uma posição definitiva sobre as datas dos clássicos", afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da FBF.

