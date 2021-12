FBF muda tabela do Baianão e diminui recesso da dupla Ba-Vi

A Federação Baiana de Futebol (FBF) anunciou que vai antecipar o início da segunda fase do Baianão para o dia 17 de março, um domingo. Anteriormente, a data divulgada era o dia 20 (quarta-feira) do mesmo mês. Com isso, Bahia e Vitória, que estão sem jogar desde a eliminação na Copa do Nordeste, voltam a disputar uma partida oficial três dias antes do esperado.

O Bahia estreia fora de casa contra o campeão da primeira fase do Baiano no dia 17, às 16 horas. Já o Vitória joga no Barradão, no mesmo dia e horário, contra o quarto colocado da primeira fase. A tabela completa pode ser vista no site da Federação Baiana de Futebol.

Os dois Ba-Vis da segunda fase serão jogados na Fonte Nova, com público e renda divididos (50% para cada time). O primeiro jogo acontece no dia 7 de abril. O segundo está marcado para o dia 28 de abril.

Oito clubes disputam a segunda fase do campeonato baiano. Além de Bahia e Vitória, participam da segunda fase os cinco primeiros colocados da primeira fase do Baianão e o Feirense, que também disputou o Nordestão, sendo eliminado na primeira fase.

Dos nove times que disputam a primeira fase, quatro encerram suas atividades no estadual logo no próximo dia 10 de março, data marcada para a nona e última rodada. Os dois piores colocados são rebaixados, enquanto o sexto e o sétimo colocado ficam fora da etapa seguinte, mas permanecem na elite do futebol baiano.

O atual líder da competição é o Vitória da Conquista com 11 pontos, mesma pontuação do Juazeiro.

Veja a classificação do campeonato baiano após a sétima rodada:

1-Vitória da Conquista: 11 pontos, 6 jogos, 3 vitórias, saldo +7, 11 gols pró.

2-Juazeiro: 11 pontos: 11 pontos, 6 jogos, 3 vitórias, saldo +7, 10 gols pró.

3-Bahia de Feira: 9 pontos, 6 jogos, 2 vitórias, saldo +2.

4-Juazeirense: 9 pontos, 6 jogos, 2 vitórias, saldo -1.

5-Jacuipense: 9 pontos, 7 jogos, 2 vitórias, saldo -2.

6-Serrano: 8 pontos, 6 jogos.

7- Botafogo: 6 pontos, 6 jogos.

8- Atlético: 5 pontos, 6 jogos, 1 vitória, saldo -6, 5 gols pró.

9- Fluminense: 5 pontos, 7 jogos, 1 vitória, 3 gols pró.

