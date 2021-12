FBF faz alterações em jogos de Bahia e Vitória

A Federação Bahiana de Futebol divulgou na noite desta sexta-feira, 25, a Informação de Modificação de Tabela. Jogos de Bahia e Vitória, em fevereiro, sofreram alterações.

O confronto entre Vitória e Jequié passou para o dia 6 de fevereiro, invés do dia 7. Já Jacuipense e Bahia passou para 21h30 do dia 27 de fevereiro. As alterações foram feitas para atender um pedido da Globosat.

