FBF e clubes definem a fórmula do Baianão 2017

Foi definida nesta quarta-feira, 30, a fórmula de disputa do Campeonato Baiano de 2017, que será iniciado no dia 29 de janeiro, com a fase de classificação se encerrando no dia 5 de abril. As semifinais acontecerão nos dias 9 e 16 de abril, enquanto que as finais nos dias 30 de abril e 7 de maio. Será um total de 15 datas.

O evento, realizado na sede da Federação Bahiana de Futebol (FBF), na praça Castro Alves (centro de Salvador), contou a presença de representantes dos 11 times do torneio: Bahia, Vitória, Juazeirense, Fluminense de Feira, Galícia, Jacobina, Flamengo, Jacuipense, Vitória da Conquista, Bahia de Feira e Atlântico.

A grande novidade é que todas as vagas nas competições nacionais serão decididas no Baianão, sem mais vagas para a Copa Governador do Estado. Assim, o campeão, o vice-campeão e o terceiro colocado garantirão vagas na Copa do Nordeste de 2018. Já na Copa do Brasil, o vencedor, o segundo colocado e o 3º garantirão as vagas. Poderão disputar o Brasileirão da Série D os três primeiros colocados, com exceção de Bahia e Vitória.

Sistema de disputa

Na fase de classificação, todos os 11 clubes em um mesmo grupo se enfrentarão em sistema apenas de ida, classificando-se para a Semifinal, as quatro primeiras colocadas.

Já a Semifinal será em sistema de ida e volta, com 1º x 4º e 2º x 3º . Os dois vencedores decidiriam a competição também em jogos de ida e volta. O primeiro e segundo colocados da semifinal têm vantagem de dois resultados iguais e realizar o jogo decisivo em seu mando de campo.

Rebaixamento

Serão rebaixados para a Série B do Baianão 2018 os dois últimos colocados da 1ª fase, sem a necessidade de quadrangular do rebaixamento, já que, com a nova fórmula, todos os 11 clubes se enfrentarão na primeira fase, totalizando o mínimo de dez partidas para cada.

