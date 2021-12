FBF divulga tabela detalhada das quartas do Baianão

A Federação Bahiana de Futebol divulgou nesta segunda-feira, 14, a tabela detalhada das quartas de final e do 'Torneio da Morte' do Baianão-2016. O jogos de ida começam já neste sábado, 19, com o mandante Fluminense encarando o Galícia, no Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe, às 16h. Mais tarde, às 18h30, o Flamengo de Guanambi recebe o Vitória, no estádio 2 de Julho.

No domingo, 20, todos os jogos serão às 16h, com Bahia de Feira x Bahia, no Pedro Amorim, em Senhor do Bonfim, e Juazeirense x Jacobina, no Adauto Moraes, em Juazeiro. Pelo rebaixamento jogam Colo-Colo x Vitória da Conquista, no Mário Pessoa, em Ilhéus, e Jacuipense x Feirense, no Eliel Martins.

As partidas de volta acontecem no fim de semana seguinte. Novamente no sábado, 26, o Galícia recebe o Fluminense às 16h, no Estádio José Rocha, em Jacobina, enquanto o Vitória, às 18h30, decide a vaga contra o Flamengo, no Barradão.

No domingo, 27, novamente com todos as partidas às 16h, o Bahia recebe o Bahia de Feira, na Arena Fonte Nova, com preliminar de Feirense x Jacuipense, às 13h45. Jacobina e Juazeirense duelam no José Rocha, e Vitória da Conquista joga em casa contra o Colo Colo, no Lomantão.

