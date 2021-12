FBF divulga tabela das semifinais do Baianão

A Federação Baiana de Futebol (FBF) divulgou a tabela das semifinais do Baianão 2013. O Bahia entra em campo na quarta-feira, 1, às 16 horas, contra o Juazeiro na Arena Fonte Nova. O jogo do vitória será na quinta, 2, no Barradão, às 20h30.

O jogo de volta do tricolor da capital contra o Juazeiro acontece no sábado, 4, às 18h30, no Estádio Adauto Moraes. O rubro-negro pega o Juazeirense no domingo, 5, às 16 horas, também no Adauto Moraes.

adblock ativo