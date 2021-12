FBF divulga a tabela completa do Baianão 2013

Depois de ter anunciado, na semana passada, o calendário e o novo formato de disputa do Campeonato Baiano, a FBF (Federação Bahiana de Futebol) divulgou nesta terça-feira, 20, a tabela completa do torneio.

Bahia e Vitória, assim como o Feirense, clubes baianos que disputarão a Copa do Nordeste a partir de janeiro, somente entrarão no Estadual a partir da segunda fase, que começa no dia 20 de março.

Por isso, o primeiro Ba-Vi do torneio, válido pelas quartas de final, acontecerá somente no dia 31 de março, em local ainda desconhecido, já que o Bahia ainda não definiu se mandará os seus jogos em Pituaçu ou na Arena Fonte Nova. O segundo clássico entre os maiores times do futebol baiano está marcado para o dia 21 de abril, no Barradão.

Antes, nove clubes do interior participarão da primeira fase, que começa no dia 20 de janeiro. Ao final de nove rodadas, em sistema de pontos corridos, os cinco melhores colocados passarão à segunda fase, que será composta por duas chaves com quatro times cada.

Na rodada de estreia, duelarão Bahia de Feira x Juazeirense, no Alberto Oliveira, Jacuipense x Fluminense, no Eliel Martins, Vitória da Conquista x Botafogo, no Lomanto Júnior, e Atlético x Serrano, no Antônio Carneio.

Para movimentar ainda mais a primeira fase, a FBF garantirá ao primeiro e ao segundo colocados duas vagas para a Copa do Nordeste e para a Copa do Brasil de 2014.

