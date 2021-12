FBF define árbitro mineiro para apitar o 1º Ba-Vi da final

A Federação Baiana de Futebol (FBF) escalou o árbitro mineiro Wilton Pereira de Sampaio, do quadro da Fifa, para comandar o clássico Ba-Vi do próximo domingo, 6, válido pela primeira partida das finais do Campeonato Baiano.

O árbitro foi definido através de sorteio realizado nesta sexta-feira, 4, na sede da federação. Ele será auxiliado por Fabrício Vilarinho (GO) e Bruno Boschilia (PR), ambos também integrantes do quadro da Fifa.

Questionado sobre o porquê de não escalar um trio de arbitragem da Bahia para comandar a final, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, se limitou a exaltar o trabalho realizado pelos árbitros baianos durante o campeonato.

Em nota, a FBF divulgou que os reais motivos foram "as manifestações dos torcedores, da imprensa, dos próprios clubes e até mesmo dos atletas" e optou em escolher um trio de fora do estado para preservar a arbitragem local.

