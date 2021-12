FBF define árbitro do primeiro Ba-Vi do Baianão

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) definiu nesta sexta-feira, 28, o árbitro que irá apitar o primeiro clássico Ba-Vi do Campeonato Baiano neste domingo, 1º. Através de sorteio, o juíz Bruno Pereira Vasconcelos foi o escolhido para comandar a partida.

Este ano, Bruno esteve a frente da partida entre Bahia e Juazeirense, com empate por 1 a 1, na estreia do Baianão. Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Elicarlos Franco de Oliveira serão os auxiliares no clássico.

