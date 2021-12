FBF define arbitragem para o Ba-Vi de domingo

A Federação Baiana de Futebol (FBF) definiu o trio de arbitragem que vai comandar o Ba-Vi do próximo domingo, 22, válido pela última rodada da segunda fase do Campeonato Baiano. O sorteado foi baiano Manoel Nunes Lopo Garrido, integrante do quadro da CBF.

Ele será auxiliado por Adson Marcio Lopes Leal e Elicarlos Franco de Oliveira, também integrantes do quadro nacional.

Garrido já comandou seis jogos no Baianão deste ano, um pela Copa do Nordeste (CRB 2x0 Ceará, onde aplicou cinco cartões amarelos e um vermelho) e uma partida pela Copa do Brasil.

