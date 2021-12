FBF decreta luto de sete dias em homenagem a Chapecoense

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) decretou luto de sete dias por conta da queda do avião que vitimou a delegação da Chapecoense na madrugada desta terça-feira, 29. As rodadas do Campeonato Baiano de Futebol Feminino e do Campeonato Intermunicipal, programadas para os dias 3 e 4 de dezembro, estão suspensas.

Das 81 pessoas que estava no avião, apenas seis sobreviveram: o zagueiro Neto, o goleiro Jackson e o lateral Alan Ruschel. Além dos jogadores, o jornalista Rafael Henzel e os tripulantes Ximena Suáres e Erwin Tumiri.

A Chape estava a caminho da Colômbia para enfrentar o Atlético Nacional pela final da Copa Sul-Americana.

