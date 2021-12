FBF dá última semana para interior finalizar estádios

Os clubes do interior do estado ganharam uma última semana para colocar seus estádios em condições de sediar as partidas do Campeonato Baiano, que terá início em 1º de fevereiro. As vistorias nas praças esportivas e o prazo para a obtenção dos laudos do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária e da Polícia Militar se encerrarão neste sábado, 17.

Na segunda-feira, 19, com a documentação da avaliação final dos estádios, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) finalizará a tabela da competição. No momento, são conhecidos todos os confrontos, com datas e times mandantes dos jogos. Falta, no entanto, saber onde ocorrerão as partidas. A questão é que, dos 12 times do Baianão-2015, só os três de Salvador, Bahia (que joga na Fonte Nova), Vitória (no Barradão) e Galícia (em Pituaçu), além do Vitória da Conquista, já possuem o mando de campo

aprovado pelos laudos.

Nos demais locais, há problema nos mais variados aspectos: vestiários, estrutura de segurança, tribunas, refletores e, principalmente, gramados. "As reformas estão ocorrendo em mutirão pelo interior. No dia 20 (terça-feira), publicaremos a tabela. E não restará nenhuma pendência. Os clubes que não tiverem os laudos aprovados terão os mandos de campo indicados pela federação. Depois da publicação da tabela, aqueles que quiserem mudar seu mando precisarão procurar a federação para provar que seus estádios já estão em condições de sediar jogos oficiais com uma antecedência mínima de oito dias úteis da realização da partida", afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da FBF.

Panorama

Entre os clubes, o que possui a situação mais complicada é a Catuense. Seu mando original, o estádio de Alagoinhas, foi vetado. Serrinha, o 'plano B', também está longe de oferecer condições. A tendência é que seu mando seja arbitrado para São Francisco do Conde. Outros locais, como Riachão do Jacuípe, tem previsão de finalizar ar e forma no decorrer do campeonato. A Jacuipense, equipe local, planeja estrear em casa só em 22 de fevereiro, contra o Bahia. Até lá, deve ter Pituaçu como mando.

A situação mais tranquila é do Joia da Princesa, em Feira de Santana, que será o único estádio do campeonato a funcionar como se de de duas equipes: Bahia de Feira e Feirense. Suas reformas estão praticamente finalizadas. "Eu, na figura de presidente da federação, só quero ir agora aos estádios que estiverem prontos. Não vou mais verificar reformas. Minha visita ao Joia da Princesa vai ocorrer nos próximos dias", garantiu.

Outros palcos esportivos em estágio avançado são os de Jacobina, mando do clube de mesmo nome, e de Porto Seguro, que abrigará as partidas do Serrano.

