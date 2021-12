FBF culpa treinos por gramado ruim do Estádio Adauto Moraes

Bastante criticada por autorizar partidas no campo ruim do Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) creditou na segunda-feira, 9, o problema aos administradores do local e a uma suposta sobrecarga.

"Fizemos a vistoria final em janeiro, e o gramado estava em boas condições. Recomendamos que o estádio não fosse liberado para treinamentos das equipes, mas infelizmente não temos como fazer a Prefeitura de Juazeiro atender à nossa solicitação. Por isso, o campo está nesta situação", alegou o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues.

No Campeonato Baiano deste ano, o estádio sediou três partidas da Juazeirense e uma do Jacobina, além das respectivas preliminares pelo Estadual Sub-20. Ainda receberá pelo menos mais dois jogos, entre o time da cidade e a Jacuipense, no próximo domingo, pelas quartas de final do Baiano, e Juazeirense x Catuense na categoria júnior, dia 21.

