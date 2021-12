FBF cancela Copa Governador e Conquista herda vaga na Série D

Uma notícia pegou muitos times baianos de surpresa na tarde desta segunda-feira, 30. Marcada para ter acontecido ainda no mês de junho, a Copa Governador do Estado foi cancelada pela Federação Baiana de Futebol (FBF). A notícia foi divulgada no site oficial da instituição.

De acordo com a entidade, o principal motivo para a não realização do torneio seria a falta do número mínimos de clubes na Série A do Baianão inscritos. Segundo o artigo 24 do Regulamento Geral de Competições da CBF, seria necessário que, pelo menos, quatro equipes da elite do estadual estivessem presentes na competição. Até o momento, apenas Vitória, Bahia e Jacuipense haviam realizados as inscrições para participar do campeonato.

Enquanto uns lamentam, outros comemoram. O Vitória da Conquista herdou a vaga na Série D do Brasileirão de 2020, juntando-se a Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas. Isso porque, com o cancelamento, a vaga que seria dada ao campeão da Copa, acabou sendo entregue ao Bode, por ter sido o quarto colocado na elite do Baianão deste ano.

Com isso, as equipes da Segundona do Baianão, além de algumas equipes da elite, seguem sem jogos para disputar até o restante da temporada 2019. Estes clubes terão que aguardar seis meses até a realização do próximo torneio previsto no calendário, que seria o próprio Estadual do ano que vem.

