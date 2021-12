FBF apresenta troféu do Baianão 2013

A Federação Baiana de Futebol (FBF) divulgou nesta quinta-feira, 16, o troféu do Campeonato Baiano de 2013. A taça é uma réplica do Mercado Modelo, um dos principais pontos turísticos de Salvador. O caneco desta edição tem 45 kg, 35 cm de altura, 76 cm de largura, 96 cm de profundidade e é feito em acrílico, com detalhes de metal e prata.

Bahia e Vitória estão na disputa pelo título do Baianão. Nesta domingo, às 16h, as equipes se enfrentam no último jogo da final, no Barradão. Como o rubro-negro venceu o Tricolor por 7 a 3 no primeiro jogo, o Leão pode perder por até quatro gols de diferença para ficar com o título.

