FBF anuncia hoje Galícia e Juazeirense na Série D

Chega nesta sexta-feira, 28, ao fim o mistério de qual clube baiano ocupará a vaga extra do estado na Série D 2016. Com orientação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Federação Bahiana de Futebol (FBF) deve anunciar ainda nesta sexta-feira, 29, que levará em consideração a classificação do Campeonato Baiano deste ano para escolher os representantes baianos no torneio. Assim, ficarão com as vagas Fluminense (por ter sido campeão da Copa Estado em 2015), Juazeirense (pelo 3º ou 4º lugar) e Galícia (5ª colocado geral da competição).

O A TARDE conseguiu a informação com uma fonte na FBF. Em contato por telefone, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, não confirmou nem desmentiu a notícia, mas revelou que a FBF emitirá nesta sexta uma Resolução de Diretoria (RDI) com seu posicionamento final sobre o assunto. A reportagem apurou ainda que a CBF orientou todas suas filiadas a distribuírem as vagas extras de acordo com a classificação dos estaduais de 2016, exceto para aquelas que já previam a possibilidade em seus respectivos regulamentos. Existia a expectativa de a CBF optar pelo ranking nacional de clubes como critério, o que deixaria a vaga com o Vitória da Conquista.

Também por telefone, o presidente do Galícia, Dario Rêgo, confirmou que já esperava a notícia e que não vai declinar da vaga, mesmo com as dificuldades financeiras pelas quais o clube passa. "Desde que soubemos da possibilidade de jogar a Série D, passamos a acompanhar a situação e planejar a montagem do elenco", disse o mandatário do clube, atualmente sem técnico.

O dirigente do Azulino falou ainda que não teme punições por conta dos processos trabalhistas na Justiça ou por atrasos de salários, já que, a partir de agosto, estará em vigor a Lei (Profut) que obriga clubes a pagar em dia seus funcionários, além de ter certidões negativas de débitos, sob o risco de perder pontos ou ser rebaixado das competições que participa. Procurada na noite de quinta, 28, a Juazeirense confirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que também não abrirá mão do torneio.

O torneio

A CBF publicou a tabela básica da Série D no último dia 14, ainda sem os nomes dos clubes que disputarão o torneio, mas apenas com os estados e a distribuição das vagas para cada federação.

A competição começa dia 12 de junho e a prevê rodadas somente nos fins de semana. Serão 68 times com o acesso aos quatro primeiros colocados. As finais acontecem em 25 de setembro e 2 de outubro.

Na 1ª fase, serão 17 grupos com quatro times em cada. O primeiro de cada chave avança e a 2ª fase (no sistema mata-mata, com jogos de ida e volta) será completada com os 15 melhores 2º colocados, totalizando 32 classificados. A disputa será regionalizada até a 3ª fase. Das quartas de final em diante, não haverá mais este critério.

adblock ativo