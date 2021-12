FBF altera datas e horários de jogos pelo Baianão

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) informou, por meio de nota, mudança no horário de algumas partidas do Campeonato Baiano 2017. Umas dessas alterações foi na partida entre Vitória x Galícia, válida pela 6ª rodada, em Pituaçu, que foi transferida do dia 22 de fevereiro para o dia 2 de março, às 19h30, em virtude da programação do jogo entre Vitória x Bragantino para o dia 22, pela Copa do Brasil.

O jogo entre Atlântico x Flamengo de Guanambi também mudou. Antes marcada para o dia 22 de fevereiro, o duelo passou para 17h do dia 2 de março, formando, assim, uma rodada dupla no Pituaçu.

Outra alteração foi feita no jogo entre Bahia x Fluminense de Feira, também pela 6ª rodada. Por pedido da emissora detentora dos direitos de transmissão, a partida foi antecipado em cinco minutos, começando às 21h45 do dia 22 de fevereiro, uma quarta-feira, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Já pela 7ª rodada, o FBF mudou o horário da partida entre Vitória x Atlântico. Antes, o duelo seria às 18h30 do dia 5 de março, no Barradão. Mas, a pedido do canal fechado detentor dos direitos de transmissão, será às 16h.

E não para por aí. De acordo com nota da FBF, todos os jogos da 11ª rodada foram antecipados para as 21h45 do dia 12 de abril. A mudança foi para uniformização dos horários, visto que é a última rodada da fase de classificação.

A partida entre Jacuipense x Juazeirense, no dia 2 de março, pela 6ª rodada, também sofreu alteração. O duelo foi transferido do estádio de PItuaçu para o Joia da Princesa, para preservar o mando de Atlântico e Glaícia na rodada.

