FBF alerta clubes sobre atrasos na última rodada do Baianão

A Federação Baiana de Futebol (FBF) alertou aos dez clubes, que entram em campo na noite desta quarta-feira, 7, para a última e decisiva rodada do Campeonato Baiano, sobre os atrasos propositais de início dos jogos, marcados para as 21h45. De acordo com a FBF, o objetivo do alerta é evitar a prática empregada por times brasileiros de adiar o começo das partidas.

No artigo 30 das Normas Gerais dos Campeonatos Oficiais da FBF, sugere que a agremiação que não apresentar sua equipe em campo até cinco minutos antes da hora marcada para o início do jogo, salvo motivo de força maior plenamente comprovado, ficará sujeita a multa de R$ 10.000 (dez mil reais), por minuto de atraso.

Além disso, as súmulas devem ser registradas pelo árbitro da partida para que sejam encaminhadas ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-BA), visando também a aplicação das sanções previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

adblock ativo