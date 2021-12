FBDA divulga lista de classificados da Mar Grande/Salvador

Os nomes dos 102 atletas que participarão do percurso de 12 km da 51ª Travessia Powerade Mar Grande/Salvador foram divulgados pela Federação de Depostos Aquáticos (FBDA) nesta sexta-feira, 19. Destaque para duas grandes estrelas da natação mundial: Allan do Carmo e Ana Marcela.

A federação também divulgou os 42 participantes da mini travessia, que abrange percurso de 400 metros para os atletas da categoria mirim e 800 metros para os da petiz e iniciantes. [confira os nomes no link ao lado]

Os 102 nadadores participarão de um encontro nesta sexta, 19, às 18h, para o congresso técnico da competição. O evento será realizado no Colégio Dom Bosco, na Paralela, e tem como objetivo a discussão de itens do regulamento, além de os participantes tirarem eventuais dúvidas.

