FazAtleta divulga lista com novos contemplados pelo programa

O FazAtelta divulgou nesta terça-feira, 31, a lista com os novos contemplados pelo programa em 2021. A relação, com mais 14 atletas beneficiados, conta com o maratonista aquático Alan do Carmo e o campeão mundial de parajiu-jitsu Igor Nogueira, que é o primeiro autista contemplado pelo programa, desde 2019.

O Programa Estadual de Incentivo ao Esporte Amador Olímpico e Paraolímpico (FazAtleta) oferece apoio ao pagamento de despesas como viagens, aluguel de equipamento esportivo, contratação de seguro de vida, aquisição de material esportivo, além de incluir uma bolsa-auxílio ao o esportista que se dedique exclusivamente à prática da atividade e remuneração ao técnico que o acompanha.

O Programa, que é um incentivo direto à atletas, equipes e eventos que se enquadram na categoria esporte amador Olímpico e Paralímpico, anunciou investir um total de R$ 4,5 milhões até o final deste ano.

