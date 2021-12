Favorita conquista primeiro lugar na Travessia Mar Grande - Salvador

Com uma diferença de três minutos em cima de Igor Silva, a atleta Ana Marcela garantiu o primeiro lugar no geral e na categoria feminina da 45ª Travessia Mar Grande Salvador, que aconteceu nesta manhã de domingo, 13. A jovem, que conseguiu a marca de 1h 54min 20sgs, tem como próximo desafio a seleção das Olimpíadas de Pequim.

Ana Marcela, considerada a favorita pela Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA), parceira do Grupo A TARDE na organização da prova, conquistou o bicampeonato na travessia. Já entre os homens, o principal favorito apontado pela FBDA era o nadador Rafael Mota Gallo, superado por Igor Silva, com a marca 1h 57min 33sgs. Rafael chegou em segundo lugar, com o tempo de 2h 2min 19sgs. Em terceiro lugar, chegou Jadiel Silva com 2h 11min 8sgs.

Na categoria feminina, Francine Vieira chegou em segundo lugar, com 2h 10min 25sgs. Em terceiro ficou com Edivânia dos Santos, que teve o tempo de 2h 44min 9sgs.

A prova, iniciada às 8h40, na Praia do Duro, na Ilha de Itaparica, terminou na Praia do Porto da Barra, em Salvador. Com 12 quilômetros de extensão, a travessia é promovida pelo Grupo A TARDE. Oitenta e cinco atletas - entre eles 20 mulheres - participaram da prova, que a mais antiga maratona aquática do País, lançada em 1955.

Mini-Travessia - Enquanto os atletas partiam de Vera Cruz rumo a Salvador, no Porto da Barra outras provas foram realizadas. Na categoria mirim, na distância de 200 metros, o primeiro lugar ficou com Rodrigo de Azevedo Alves Lima. Já na categoria iniciantes, aberta para nadadores a partir dos 13 anos, com limite até os 60, venceram Márcia Pereira Santos e Humberto Ribeiro.

Entre as mulheres, o segundo lugar ficou com Clarissa Azevedo de Almeida e Joana Cantolino. Na prova masculina, Hugo Novaes e Daniel Gomes ficaram com o segundo e terceiro lugares respectivamente.

Parcerias- A Travessia Mar Grande-Salvador tem o apoio da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) e Superintendência de Desportos da Bahia (Sudesb). São co-patrocinadores a Vitalmed e Faculdade Dom Pedro II. Dão apoio ao evento, a Kofre Telecomunicações, Comandos, Pitta Segurança, Nadando em Águas, Banda Sol Sem Dó, Gráfica Toda Cor, Deli & Cia, Avulso Balões e Capitania dos Portos.

A lista de colaboradores conta ainda com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Ecad, Prefeitura Municipal de Vera Cruz e o Colégio Gregor Mendel. A Prefeitura de Salvador estará representada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Entretenimento (SMEL), Set, Sesp, Sucom, Salvamar, Secretaria Municipal da Saúde, Codesal, Limpurb, Yacht e os hospitais Português, Espanhol e HGE.

*Com informações de Aurélio Lima, de A Tarde

