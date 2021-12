Fase do automobilismo nacional não é boa, diz Max Wilson

Os pilotos Max Wilson e Ricardo Maurício, da equipe Eurofarma, participaram na manhã desta sexta-feira, 24, de um bate-papo nos estúdios da A Tarde TV com o jornalista de A TARDE Ricardo Palmeira, sobre a prova da Stock Car, que acontece neste final de semana em Salvador, e também sobre automobilismo em geral.

Para o experiente piloto Max Wilson, 40 anos, com passagem como piloto de teste da equipe Williams na Fórmula 1, na V8 australiana e dono do título de campeão da Stock Car em 2010, o Brasil vive uma crise, tanto de novos talentos no esporte, quanto de outras categorias fortes no país, como a Stock Car.

"A fase do automobilismo nacional não é muito boa. Não temos uma categoria de fórmula forte, num país que tem tanta tradição. Ao mesmo tempo, temos a Stock Car, que é totalmente profissional. Eu que estou há 30 anos como piloto e nunca tinha visto nada parecido, com nível tão bom de pilotos e empresas envolvidas. Não é qualquer categoria no mundo que tem três ou quatro ex-pilotos de Fórmula-1".

Mesmo sem conhecer a fundo a carreira do baiano Luiz Razia, atual líder da GP-2, principal categoria de acesso para a Fórmula-1, Wilson acredita que o piloto pode ter um bom futuro no automobilismo. Mas critica a falta de outros nomes com potencial para galgar uma carreira internacional nas pistas.

"Ele está fazendo um excelente trabalho, uma boa temporada na F-2, andando sempre no pelotão da frente. É uma promessa sim. Mas eu e o Ricardo somos de um tempo que existiam quinze promessas brasileiras para duas vingarem. Tem que ter uma certa quantidade de talentos para que alguns deles possam vingar".

Outro ponto abordado por Wilson como problema é a "cultura do futebol" que existe no Brasil. O piloto, que correu várias temporadas na V8 australiana, a relação do público em outros países é maior com o automobilismo. Para ele, a transmissão em canal aberto pela TV Globo da Stock Car é um passo para diminuir este distanciamento.

"Até dez, cinco anos atrás, não existia uma categoria assim como a Stock Car, sendo transmitida em TV aberta. Na Austrália, o público já tem uma relação de 30, 40 anos com a categoria. Mas as coisas aqui estão caminhando".

Prova em Salvador - A prova na pista do CAB marca a entrada na segunda parte do campeonato da Stock Car. Para Ricardo Maurício, atual terceiro colocado na pontuação geral em 2012, o novo regulamento fez com que cada prova seja importante para o resultado final.

"O Max mesmo, está em sétimo lugar, mas uma corrida que ele ganhe já pode aproximar. Ou uma corrida que você não chegue, a coisa pode mudar de cenário. E ainda tem a corrida do milhão, que vale a decisão do título, além do prêmio de R$ 1 milhão de reais, com pontuação dobrada. Isto faz com que outros pilotos cheguem ao final com chance de disputar o título".

