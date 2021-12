Fase decisiva da Copa do Nordeste será simultânea à Copa-2018

As duas fases mais agudas da Copa do Nordeste, semifinal e final, serão decididas ao mesmo tempo em que o Mundial da Rússia estará atraindo os olhos do planeta. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 11, na divulgação da tabela básica feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Apesar disso, apenas na tabela detalhada é que as datas, locais e horários serão divulgados de forma definitiva. Na básica, só os confrontos estão definidos.

O início da competição está previsto para o dia 17 de janeiro. Já a grande final do torneio nordestino será no dia 10 de julho, próximo ao fim da Copa do Mundo da Rússia – que tem sua decisão marcada para o dia 15 de julho.

Atual campeão da competição, o Tricolor baiano dá o pontapé inicial contra o Botafogo-PB, no dia 17, pelo Grupo C – que também tem o Altos-PI. Os times ainda esperam a definição do duelo entre Itabaiana e Náutico para conhecer o último integrante.

Já o Vitória faz sua estreia no mesmo dia, contra o Globo-RN, pelo Grupo B, que também conta com o ABC e o Ferroviário. Classificam-se para as quartas os dois melhores de cada chave.

As outras datas

Além da data do pontapé inicial e da finalíssima, a CBF também divulgou as outras datas das fases mais agudas do Nordestão. As quartas de final (2ª fase) da competição serão disputadas nos dias 2 e 23 de maio, já as semifinais (3ª etapa) serão nos dias 19 e 26 de junho, também durante a Copa da Rússia.

Esta etapa coincide com a parte derradeira da fase de grupos do Mundial, que terá o seu mata-mata iniciado no dia 30 de junho.

