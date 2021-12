Fãs homenageiam Schumacher no dia do seu aniversário

Dezenas de fãs de Michael Schumacher foram nesta sexta-feira, 3, até os arredores do hospital em Grenoble onde o alemão, um dos maiores nomes da história da Fórmula 1, está internado após se ferir gravemente enquanto esquiava no último fim de semana, homenageando o ex-piloto, que completou 45 anos nesta sexta-feira, e torcendo pela sua recuperação.

Schumacher está em estado de coma induzido desde o último domingo, quando bateu com a cabeça em uma pedra ao sofrer uma queda quando esquiava nos Alpes Franceses. Assim, vários fãs aproveitaram a data do aniversário do alemão para homenageá-lo em Grenoble, com a chegada de torcedores vindos da Itália, sede da Ferrari, equipe pela qual Schumacher conquistou cinco títulos, e também de Paris.

O dono de sete títulos mundiais da Fórmula 1 passou por duas cirurgias no cérebro desde o acidente, e os médicos que tratam dele estão o mantendo sedado, com seu corpo artificialmente em baixa temperatura para ajudar na cicatrização das lesões sofridas na cabeça.

Nos últimos dias, os médicos se recusaram a dar um prognóstico sobre o estado de saúde de Schumacher, dizendo que estão focados em seu atendimento imediato. Em uma nota oficial divulgada na última quinta-feira, a família do alemão agradeceu aos fãs pelo apoio.

Schumacher é o mais bem-sucedido piloto da história da Fórmula 1, com um recorde de 91 vitórias. Ele se aposentou definitivamente do automobilismo em 2012. Agora, após o acidente do último domingo, o alemão vem lutando pela sua vida.



