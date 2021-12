Fãs homenageiam Fernandão nas redes sociais

O sábado amanheceu com uma triste notícia para os fãs do futebol brasileiro. Após a notícia da morte do ex-atacante Fernandão, que virou ídolo do Internacional, muitos fãs utilizaram as redes sociais para homenagear o craque.

Uma das lembranças partiu da presidente Dilma Rousseff, que publicou no seu perfil do Twitter: "Lamento muito a morte de #Fernandão, ídolo do Internacional e de todos os amantes do futebol. Campeão mundial de clubes dentro de campo, Fernandão era fora de campo exemplo de caráter".

O prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, também comentou a notícia. "Acordamos com a triste notícia do acidente que vitimou o ex-atleta do Inter, Fernandão, um exemplo de cidadão dentro e fora do campo", escreveu ele.

Em seu site oficial, o Internacional relembrou a trajetória de sucesso do ídolo. No Twitter, o clube publicou uma foto do jogador levantando a taça de campeão da Libertadores.

História

Nascido em Goiânia, em 18 de março de 1978, Fernandão começou a jogar futebol nas escolinhas do Goiás, em 1990. Em 1995, o treinador dos juniores passou a comandar o time principal e promoveu Fernandão, então com 16 anos, ao grupo profissional. Entre 1995 e 2001, o atacante ajudou o Goiás a conquistar cinco títulos estaduais, duas Copas Centro-Oeste e um Brasileirão da Série B. Em 2001, o jogador se transferiu para o Olympique de Marselha (França), onde atuou por dois anos e meio.

Em 2004, Fernandão ingressou no Internacional, one marcou o gol de número 1.000 do clássico contra o Grêmio. Dois anos mais tarde, em 2006, o Inter conquistou pela primeira vez a Libertadores da América. Fernandão foi o capitão e um dos principais destaques do time, com cinco gols marcados e sete assistências.

Em julho de 2011, atendendo a um pedido do presidente Giovanni Luigi, Fernandão regressou ao Inter para atuar como diretor de futebol, e treinou o time de julho a novembro de 2012. Em abril de 2014, participou da festa de reinauguração do Beira-Rio.

