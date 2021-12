'Fantasma' aparece em vídeos de jogo da Libertadores

Um vídeo da cadeia internacional Fox Sport, durante a transmissão da partida entre The Strongest e Defensor Sporting do Uruguai, pela Copa Libertadores da América, mostra a imagem de um corpo correndo nas arquibancadas.

A figura parece ser de um ser humano atravessando as grades do estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, no dia 19. Rapidamente o vídeo do "fantasma de el Siles", como ficou conhecido, se tornou viral em diversas contas do YouTube.

O assunto também teve grande repercussão nas redes sociais Facebook e Twitter. Imediatamente "memes" e versões supersticiosas tentaram explicar o fenômeno, atribuído a atos de bruxaria.

Com programas de edição de vídeo como Adobe Premiere, After Effects, Final Cut ou Sony Vegas é possível alterar e inserir efeitos nas imagens. A Fox Sport não comentou o assunto. Veja o vídeo:

