Fanning vence etapa, mas Medina segue em 1º no surfe

O australiano Mick Fanning venceu nesta quarta-feira, 23, a terceira etapa do ASP World Tour, o Circuito Mundial do Surfe, realizada na praia de Bells Beach, na Austrália, mas a liderança do campeonato segue inalterada e nas mãos do brasileiro Gabriel Medina, mesmo que ele não tenha conseguido chegar nem nas quartas de final.

Nesta quarta, Fanning superou o também australiano Taj Burrow na decisão, por 16,83 a 13,46, para assegurar a sua vitória em Bells Beach. Antes, nas semifinais, ele havia batido o também compatriota Julian Wilson, dessa vez por 18,20 a 17,36.

Na outra semifinal, Burrow derrotou o havaiano John John Florence, por 14,43 a 13,43. O australiano, aliás, havia sido o algoz do melhor brasileiro na etapa de Bells Beach. Nas quartas de final, Burrow bateu Adriano Souza, o Mineirinho, por 15,50 a 13,16.

Mineirinho era o atual campeão da etapa de Bells Beach, mas não conseguiu repetir o resultado nesta temporada. "Na primeira onda surfei bem e o Taj também, foram ondas e notas parecidas. Mas, na segunda, acabei seguindo na contra-mão. Mas posso dizer que fiz o meu melhor", comentou.

Anteriormente, Mineirinho havia batido Medina em um duelo brasileiro na quinta rodada em Bells Beach por 16,27 a 13,33. Apesar disso, Medina continua na liderança do ranking mundial, agora com 19.200 pontos, 800 a mais do que Parkinson, quadrifinalista em Bells Beach.

Campeão nesta quarta, Fanning é o terceiro colocado, com 16.950 pontos, apenas 50 a mais do que o norte-americano Kelly Slater e com 700 a mais do que Burrow. Já Mineirinho é o sexto colocado, com 15.700 pontos, enquanto Miguel Pupo é o décimo, com 10.950.

A quarta etapa do Circuito Mundial do Surfe será realizada no Rio de Janeiro, na praia do Postinho, entre os dias 8 e 17 de maio. E Mineirinho exibiu empolgação para competir no Brasil após ser o melhor surfista do País em Bells Beach.

"Estou bem animado para a etapa do Brasil, que é mais um evento excelente para mim e espero melhorar o segundo lugar do ano passado. Antes, pretendo passar mais uns dias treinando aqui em Bells e gostaria de agradecer o apoio de todos nesta etapa, tanto na praia quanto nas redes sociais. Foi muito importante e espero recompensar todos no Rio", afirmou.

