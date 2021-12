Familiares e torcedores fazem corrente positiva para o Vitória

Decisão, motivação, garra e foco no objetivo. Tudo isso ajuda na hora de buscar uma conquista, mas o apoio da família é algo que faz o atleta arrepiar. Então, que os guerreiros do Leão recebam essas mensagens e batam o Santos.

Veja os relatos de familiares do elenco do rubro-negro:

Vivemos de desafios onde superar obstáculos é a nossa maior glória. O obstáculo agora se chama Santos e a torcida por ti, Bida, é enorme e especial. Boa sorte Vitória! Boa Sorte Bida! Beijos de toda família!

Lee, você merece tudo de bom que a vida pode lhe oferecer, pois é batalhador, persistente, forte e determinado. Uma palavra pode descrevê-lo: sabedoria.

Sabedoria para lhe dar com as revezes da vida e com as dificuldades. Bom pai, bom filho, bom marido e grande amigo.Eu e toda nossa família lhe desejamos boa sorte! E Por ser um excelente profissional sabemos da sua competência e garra. Boa sorte pra ti e esse grupo maravilhoso! Que Jeová dê inteligência e sabedoria para todos vocês! Votos de boa sorte! Amo-Te! Luciana e família.

Acreditem, pois vocês são merecedores, estamos sempre com vocês e que Deus os abençoe! Moniqui Sartori, esposa de Jonas.

Júnior, você sabe o quanto te amamos. Estamos confiando em Deus que vamos ter um bom resultado nesta partida. Confiamos no seu trabalho que faz com muita responsabilidade e também no nosso goleiro, o qual enviamos boa sorte, bem como a todo o elenco, comissão e diretoria. Beijo carinhoso de sua família. Fique com Deus! Família de Luciano Júnior, preparador de goleiros do Vitória.

