Família decide doar cérebro de Bellini para estudos

A família de Bellini, falecido na quinta-feira, 20, em São Paulo, decidiu doar o cérebro do ex-jogador para estudos. Durante o velório de quinta, no salão nobre do Morumbi, a viúva, Giselda Bellini, disse que tomou a decisão para tentar ajudar a medicina a esclarecer o Mal de Azheimer, doença comum a ex-jogadores e que também complicou o estado de saúde do capitão da seleção brasileira.

O objetivo é ajudar a esclarecer se o problema neurológico foi causado por possíveis danos das cabeçadas na bola durante a carreira como jogador. "O doutor Ricardo Nitrini perguntou se a família doaria o cérebro para que fosse feito um estudo, porque muitos atletas de vários esportes apresentam esse problema ou algo similar", disse a viúva.

Depois do falecimento, uma cirurgia de cerca de três horas foi realizada no Hospital das Clínicas para retirar o cérebro. "É claro que se é para ajudar as pessoas a evitar essa doença no futuro, concordamos totalmente com a iniciativa", afirmou Giselda.

O corpo foi velado nesta sexta, 21, no salão nobre do estádio do Morumbi e depois seguiu para Itapira, a 170 quilômetros de São Paulo, a cidade natal do ex-zagueiro. Em Itapira o corpo será levado para a Câmara Municipal e será enterrado às 11 horas deste sábado. Bellini tinha 83 anos.

