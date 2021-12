Família de Schumacher se diz 'tocada' com apoio dos fãs

Quase dois meses após sofrer um grave acidente quando esquiava nos Alpes franceses, Michael Schumacher continua recebendo mensagens de apoio de fãs de todo o mundo. Por isso, a família do ex-piloto alemão divulgou nesta sexta-feira, 21, uma nota no site do sete vezes campeão na Fórmula 1 agradecendo o carinho e destacando que Schumacher não vai parar de lutar até estar recuperado.

"Estamos profundamente tocados por todas as mensagens de melhoras para Michael que ainda estão sendo enviadas de todo o mundo. Este apoio incrível dá força a nós e a ele. Obrigado a todos vocês! Todos nós sabemos que Michael é um lutador e não vai desistir!", afirma a família do alemão.

No dia 29 de dezembro, Schumacher sofreu uma queda quando esquiava na estação de Meribel, nos Alpes franceses, e bateu a cabeça em uma pedra. Desde então, ele passou por cirurgias na cabeça e está internado em estado de coma induzido no Hospital Universitário de Grenoble, na França.

A condição de Schumacher se estabilizou depois de inicialmente ser descrita como crítica. Assim, os médicos que cuidam de Schumacher já iniciaram o lento processo que visa despertá-lo do estado de coma. Porém, a divulgação de informações sobre as condições do ex-piloto têm sido muito raras desde a sua internação. A família do alemão tem pedido privacidade e evitado repassar informações que sobre o tratamento.

Maior campeão da história da Fórmula 1, com sete títulos, Schumacher também é o recordista de vitórias, com 91. O alemão se aposentou em definitivo após o encerramento da temporada de 2012 da maior categoria do automobilismo.

adblock ativo