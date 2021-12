Falta de estrutura deve retardar início de árbitro de vídeo no Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) corre nos bastidores para que a utilização do árbitro de vídeo no Brasileirão seja adotada já na rodada deste final de semana, mas problemas burocráticos e de estrutura devem adiar o início da novidade no Nacional.

Dirigentes da entidade estiveram reunidos durante toda a tarde desta terça, 19, mas não conseguiram equacionar os entraves técnicos para adotar o monitoramento eletrônico.

Primeiramente a CBF esbarra na estrutura dos estádios da Série A, que ainda não estão prontos para acomodar a sala de análise de vídeos. Além disso, precisa correr para contratar uma empresa que tenha e opere os equipamentos com capacidade de voltar vídeos. Até aqui, não há sequer pessoal capacitado para trabalhar nos 10 jogos do final de semana. A Confederação pretende utilizar as imagens da Globo/Premiere para alimentar o sistema, mas até mesmo esta liberação - apesar da vontade da emissora de cooperar – para em ajustes burocráticos.

Outro ponto seria o treinamento dos árbitros da rodada, já que apenas quatro – além de dois auxiliares – já passaram pelos cursos do sistema e protocolo da Fifa por meio da Conmebol. Para poder utilizar o árbitro de vídeo, a CBF terá de obter uma autorização da International Board (entidade que controla as regras do futebol mundial), que precisa de comprovação do treino de todos os juízes envolvidos nas partidas.

"Pular etapas"

"Claro que vamos pular algumas etapas, mas estamos tentando. E também só vamos implementar com a certeza de que não há problemas ou brechas. O presidente quer algo de excelência", disse o chefe da arbitragem na CBF, Coronel Marinho, ao portal UOL.

Na segunda-feira, o presidente da entidade, Marco Polo Del Nero, solicitou à Comissão de Arbitragem o uso "o quanto antes" do recurso de vídeo. A medida é uma tentativa de resposta aos "graves erros" de arbitragem nas últimas rodadas, sobretudo o gol de mão do atacante Jô, que garantiu a vitória do Corinthians sobre o Vasco, no domingo.

Preparação elogiada

O secretário-geral da International Board, Lucas Brud, em entrevista ao Estadão Conteúdo, teceu elogios à preparação da CBF. "Principalmente considerando o tamanho do país e da diferença de infraestrutura que existe entre os estádios do país, acredito que o trabalho tem sido bem feito", disse o dirigente, que indicou que a entidade não vê problemas em adotar a tecnologia inicialmente para apenas alguns jogos e, aos poucos, expandir para todo o torneio. Na CBF, essa é a tendência para que a novidade passe a fazer parte da realidade do futebol nacional.

No total, a International Board acompanha 20 torneios em 17 diferentes países. O projeto da entidade é de ampliar esse número de forma significativa a partir de 2018.

Em março do ano que vem, a International Board vai se reunir para tomar uma decisão final se introduz ou não a tecnologia. Na Fifa, porém, a entidade já trabalha com um cenário de que o vídeo será uma realidade. "Até agora, estamos muito além de onde pensávamos que estaríamos no desenvolvimento da tecnologia", comemorou Lucas Brud. "Os testes foram melhor que pensávamos. O que sim ocorre é que, em alguns países, por questão cultural, existe uma expectativa de que tudo seja perfeito desde o primeiro instante. Trata-se de algo que terá suas dores de crescimento. Mas vamos evitar escândalos e estamos no caminho certo", garantiu.

