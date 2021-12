Falta de apoio atrapalha revanche de Hollyfield na Bahia

Enviado especial a Recife - Depois da épica luta desta terça-feira, 11, em Recife, o que os fãs baianos de Reginaldo Hollyfield mais querem saber é: teremos de fato uma revanche contra Luciano Todo Duro em Salvador, no final do ano?



No combate batizado de 'A Luta do Século', na capital pernambucana, o atleta da casa venceu nos pontos e tirou uma das rivalidades mais conhecidas do boxe nacional do empate. Agora, Todo Duro tem quatro vitórias contra três do baiano.



A organização da revanche, que também faria parte do documentário que vem sendo filmado desde o início do ano sobre a rivalidade dos dois, ainda enfrenta dificuldades para acontecer em Salvador. "Todo mundo aqui quer, mas não tem como garantir nada. Não dá para dizer se vai ser no início de dezembro, no final de novembro, nada, porque não tem patrocínio", reclamou Charles Nascimento, empresário de Hollyfield e responsável por organizar a possível luta.



"Estamos correndo atrás, estamos tentando apoio, mas não está fácil. Alguém precisa ajudar o 'Negão' para isso, como aconteceu aqui. Quero me organizar agora que a luta terminou para continuar tentando. Vai ser bom para todo mundo e para os fãs baianos", completou o agente.



Vicente Cassemiro, agente de Todo Duro que organizou todo o evento de Recife, também foi pelo mesmo lado: "Só depende de Charles correr atrás e dos baianos apoiarem isso aí", disse. "Aqui foi muito difícil. Tudo o que conseguimos foi por meio de permuta. Não teve dinheiro. Foi o povo de Pernambuco e a imprensa local que fizeram a luta. Todos queriam ver Todo Duro no ringue de novo e conseguimos", completou.

No que depender dos lutadores, haverá o combate derradeiro. "Claro, eu 'topo' enfrentar ele de novo sempre. Vamos ver se lá na Bahia Todo Duro vai ter a ajuda do árbitro como teve aqui", provocou Holly. Segundo ele, o rival só ganhou porque o juiz central puniu o pugilista baiano três vezes por conta das insistentes quedas do seu protetor bucal.

"Eu enfrento ele de novo quando ele quiser! É bom ser no final do ano que porque eu vou estar mais descansado para matar ele duma vez", devolveu Luciano, que não se importa com a pressão que pode receber da torcida baiana. "Eu sou amado na Bahia. Chego lá como onde quero, todo mundo vem tirar foto, falar comigo. Quem não gosta de mim é esse baiano aí, só", disse, em relação a Hollyfield.

